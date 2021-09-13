شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.13% ليفقد المؤشر نحو 1.40 نقطة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 121.00، ليستهدف مستوى المقاومة 130.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 119.40 ومستوى المقاومة 126.50.