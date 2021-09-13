شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي محاط بالعلامات الإيجابية بالرغم من تراجعه – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الحمادي (4007) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.11% ليخسر السهم نحو 45 هللة، ليحاول بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 39.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.10 ومستوى المقاومة 41.85.