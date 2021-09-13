شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجنوبية يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الجنوبية (3050) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 75.20، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 69.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.70 ومستوى المقاومة 78.30.