شكرا لقرائتكم خبر عن أسترا الصناعية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسترا الصناعية (1212) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.82% ليخسر السهم نحو 80 هللة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 45.70، ليستهدف مستوى الدعم المهم 41.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.60 ومستوى المقاومة 45.70.