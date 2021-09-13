شكرا لقرائتكم خبر عن 503 مليارات ريال قروضا عقارية في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية في الربع الثاني من العام الحالي إلى 502.735 مليار ريال، مقابل 474.520 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 5.9 % على أساس شهري.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد بلغت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 384.668 مليار ريال، مقابل 358.007 مليارات ريال في الربع الأول بزيادة قدرها 7.4 %، بينما بلغت القروض العقارية من المصارف التجارية للشركات نحو 118.067 مليار ريال، مقابل 116.514 مليار ريال بارتفاع قدره 1.3 %.

وأشارت النشرة إلى أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 39.7 %، إذ سجلت في الربع الثاني من العام الماضي، نحو 359.896 مليار ريال.

وأوضحت النشرة أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية إلى الشركات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.7 %، إذ سجلت في الربع الثاني من 2020 نحو 109.608 مليار ريال، مشيرة إلى أن القروض العقارية من المصارف التجارية للأفراد ارتفعت بنسبة 53.7 %، إذ سجلت في الربع الثاني من العام الماضي نحو 250.287 مليار ريال.

ولفتت النشرة إلى أن إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية شهد ارتفاعا تدريجيا منذ 2016 وحتى الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت بنهاية العام الماضي نحو 428.411 مليار ريال، منهم 315.199 مليار ريال للأفراد، و113.212 مليار ريال للأفراد، بينما سجلت في 2019 نحو 297.372 مليار ريال، منهم 198.100 مليار ريال للشركات، و99.272 مليار ريال للشركات.

وقالت النشرة إلى أن القروض العقارية من المصارف التجارية سجلت في عام 2018، نحو 238.544 مليار ريال منهم 140.276 مليار ريال للأفراد، و98.268 مليار ريال للشركات، بينما سجلت في 2017، نحو 210.992 مليار ريال، منهم 121.249 مليار ريال للأفراد، و89.744 مليار ريال للشركات، وفي 2016، سجلت 200.402 مليار ريال ريال، منها 110.484 مليار ريال للأفراد، و89.918 مليار ريال للشركات.