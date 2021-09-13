شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «المراقب الهندسي» تحسن المشهد الحضري بالمدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة السعودية للمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة للتسجيل والمشاركة في برنامج «المراقب الهندسي»، أحد مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحسين المشهد الحضري بالمدن السعودية.

وأكد الأمين العام للهيئة م. عبدالناصر العبداللطيف، أن مبادرة برنامج المراقب الهندسي تمكن المكاتب الهندسية من المشاركة بمجالات عملها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، من خلال عدد من التصنيفات، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وجهودهم الناجحة، إضافة إلى أنشطتهم الهندسية المختلفة، ولزيادة المسؤولية المجتمعية لديهم في القطاع الهندسي.

وأضاف أن البرنامج يمنح العديد من المميزات؛ إذ يقدم مكافأة مالية للمكاتب الهندسية المشاركة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، للارتقاء بجودة الحياة.

وأشار العبداللطيف إلى أن الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تعزز مساعيها لتحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توجيه الهيئة نحو المبادرات والمشاريع الوطنية عبر التعاون مع الجهات ذات الصلة في شتى المجالات الهندسية ومنها تطوير القطاع البلدي.