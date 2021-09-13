شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الخبر أجمل من الدمام؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة تميزا من حيث تنوع مواردها التنموية ومقوماتها الجمالية الطبيعية ما بين البحرية والزراعية والصحراوية. الأمر الذي يجعل من الممكن دعم تنمية شاملة ومتكاملة في المنطقة الشرقية لهذه الموارد المتنوعة من خلال تخطيطها وتنميتها بتخطيط إقليمي شامل يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي حوار لمعالي أمين المنطقة الشرقية في قناة الإخبارية أجاب عن سؤال، لماذا الخُبر أجمل من الدمام؟ أشار معاليه إلى أن المدينة تخضع للتخطيط الأساسي، فالتخطيط الأساسي والبنية التحتية وأسلوب التخطيط والمستثمرين والجاذبية، وأكد معاليه على أن القطاع البلدي مُمَكن، ويجهز ويخطط ويقدم الخدمات. وأشار معاليه إلى أن المستثمرين لاعبون رئيسيون في مجال تحسين وتجميل البيئة الحضرية. وأشار كذلك إلى أن البداية في الخبر كانت بالاستثمارات وتنافست مع الدمام؛ ذلك في حين الدمام عليها ثقل كبير نظرا للحجم السكاني، وما صاحبه من ضغط على المساكن والخدمات. تنمية الخبر كانت منطقية مما خفف عنها ضغوط الإسكان والخدمات، فقد اجتذبت الاستثمارات بشكل كبير، وظهرت المباني المميزة عالية الارتفاع، والشوارع المميزة، وكونت نسيجا عمرانيا جاذبا جدا. كما أن الخدمات التي قدمت فيها كانت ذات مستوى معاصر ومتميز؛ وقد تشارك القطاع البلدي مع المستثمرين والأهالي في تقديم هذه الخدمات. وأشار معاليه إلى أن الدمام اليوم فيها مواقع كثيرة مميزة، ولكنها تحتاج لبعض الوقت لترتقي إن شاء الله لمصاف المدن المميزة.

حقيقة إجابة مختصرة مهمة لمعالي أمين المنطقة الشرقية عن سؤال مهم من خمس كلمات، ويتطلب المزيد من التفاصيل التي يبرز معها دور التخطيط الحضري والإقليمي للمنطقة الشرقية ومدى ترابطه مع مناطق المملكة المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

إجابة معالي الأمين، وهو المشارك في تفاصيل تخطيط وتنمية وإدارة المنطقة الشرقية من خلال أمانة المنطقة الشرقية في منظومة التخطيط مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تبرز معها أهمية الدور الأساس للتخطيط وأساليبه، إذ أن لجمال المدن معايير ومتطلبات تحكمها مخططات عمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي كون كل مدينة لها خصائص وموارد وطبيعة متى ما تم استخدامها وتوظيفها بطريقة صحيحة يبرز جمالها وكذلك يستديم لأجيال الحاضر والمستقبل. كما أن التخطيط الحضري والإقليمي ينير الطريق لجميع قطاعات التنمية للاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأخيرا وليس بآخر؛ سؤال جميل وإجابة أجمل من معالي الأمين كونها أكدت على الدور الأساسي للتخطيط في تجميل المدن؛ وهو ما تعمل عليه أمانة المنطقة الشرقية لتحسين المشهد الحضري في جميع مدن وقرى المنطقة الشرقية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.