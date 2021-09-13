شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 5 أرقام تكشف كيفية تطوير أقدم مصانع نحاس حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة في تحسين المؤشرات المالية لأقدم شركة نحاس مصرية " شركة النحاس المصرية" بالإسكندرية، من خلال خطة شاملة نفذتها القابضة للصناعات المعدنية بنجاح مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية للشركة .

كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"الخليج 365" أنه تم استثمار 30 مليون جنيه في الشركة ، وذلك في مشروعات التحول الرقمى، وتحسين البنية التحتية وترشيد استهلاك الطاقة ، بجانب تطوير بعض خطوط الإنتاج ؛ مما كان له مفعول السحر على تطوير الشركة.

أضاف إن الإدارة الجديدة للشركة نجحت في تحقيق 61% زيادة في الإيرادات المالية للعام المالى 2020-2021 ، حيث حققت 658 مليون جنيه، مقارنة ب 410 ملايين الجنيه العام الماضى .

كما خفضت الشركة خسائرها بواقع 52% ، حيث بلغت 81 مليون جنيه مقارنة ب 168 مليون جنيه العام المالى السابق، موضحا أن الشركة حققت مجمل ربح بلغ 39 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 32 مليون جنيه العام المالى 2019-2020.

أضاف أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع حجم المبيعات من 77.8 الف طن العام المالى 2019-2020، مقارنة بحجم مبيعات بلغ 130.3 ألف طن العام المالى 2020-2021.