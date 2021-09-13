شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صيانة ملاحة سبيكة بشمال سيناء وتصدير 250 ألف طن مخزون ملحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال صيانة ملاحة سبيكة بشمال سيناء، حوالى 27 كيلو على سواحل البحر الابيض المتوسط ، والتابعة لشركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بعد سنوات من توقف العمل بواحدة من أهم وأكبر الملاحات بمصر والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كشف الدكتور أسامة عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للملاحات لـ"الخليج 365" إن الشركة استلمت الملاحة مؤخرا، وبدأت بالفعل في أعمال الصيانة، وإصلاح الطلبمات، وتزويد الملاحة بالمياه، لافتا إنه يوجد نحو 250 ألف طن ملح، سيتم تصديرها على دفعات عبر ميناء العريش البحرى الفترة المقبلة.

تعديلات بمحطة التغذية بملاحة سبيكة

أوضح أن الشركة كانت تعتمد بشكل أساسى على الملاحة في تحقيق إيرادات وصادرات مرتفعة، حيث تمثل نحو 85% من إنتاج الشركة، وبالتالي فإن توقفها أثر بشكل كبير على الشركة، وتسعى الشركة لتشغيلها الفترة المقبلة لاستعادة طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أسامة عبدالعزيز، إن أكبر طاقة إنتاجية للملاحة بلغت نحو 800 ألف طن، وتسعى الشركة لزيادتها لمليون طن مستقبلا من خلال تنمية وتطوير الملاحة، إلا أن كل ذلك متوقف على إعادة تشغيلها بشكل كامل والاستفادة من إعادة تشغيل ميناء العريش للتصدير مجددا، والذى تم بالفعل تصدير بعض الشحنات منه.