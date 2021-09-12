شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 12-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-9-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.53 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العالمية للاستثمار والتنمية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.53 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 254.1 مليون ورقة مالية بقيمة 867.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 118.5 ألف جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 594.5 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13426 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3832 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 4150 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 3211 سهم، 885 ألف سهم، 771.4 ألف سهم، 130 ألف سهم، 385 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 25778 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 18200 سهم، واشترى مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية للصناعات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 850 سهم، 490 ألف سهم، 1426 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 8.1 مليون سهم بمتوسط سعر 1.89 جنيه للسهم، بنسبة 0.16%.

أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وبلغت الإيرادات المجمعة 10.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو نمو سنوي بنسبة 37%، وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 21%

إلى 4.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2021، وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 712.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع نمو الإيرادات، بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، إلى ارتفاع إيرادات شركة طاقة عربية بنسبة سنوية 27% لتبلغ 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 بفضل نمو حجم أنشطة توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء خلال نفس الفترة في ضوء حالة التعافي التي يشهدها السوق، كما ساهم في ذلك النمو ارتفاع إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 35%، بفضل المردود الإيجابي لتشغيل المصنع المتطور الجديد بشركتها التابعة البدار.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات شركة الوطنية للطباعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل تحسن مبيعات أنشطة التصدير ونجاح سياسة التسعير التي تتبناها شركتها التابعة يونيبورد.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1491) لسنة 2021 بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل بالشراء على الورقة المالية الإسماعيلية مصر للدواجن وأكوادهم الموحدة كالتالي:

الكود الموحد: 1282808

الكود الموحد: 500934

الكود الموحد: 2162743

ونصت مادته الأولى على إيقاف استفادة العملاء المشار إلى أكوادهم بأعلاه شراءً على الورقة المالية الإسماعيلية مصر للدواجن وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ويحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العملاء سالفي الذكر على الورقة المالية المذكورة خلال تلك الفترة.

كما قرر الدكتور محمد فريد ناء رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض الطلبات المسجلة خلال جلسة مزاد سعر الإقفال على الورقة المالية العربية لإدارة وتطوير الأصول خلال جلسة تداول اليوم الأحد.