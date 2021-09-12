شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 12-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.53 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العالمية للاستثمار والتنمية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.53 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 254.1 مليون ورقة مالية بقيمة 867.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 118.5 ألف جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 594.5 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13426 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3832 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 4150 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 33.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.91%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 29.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.94%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 46.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.64%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 4.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.183 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 27.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.