شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.75%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.65%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.61%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاعى المقاولات والإنشاءات الهندسية والموارد الأساسية بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.16%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.08%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة، بينما تراجعت 4 قطاعات وهى الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.09%، 0.92%، 0.72%، 0.57%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقى 2.53 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 254.1 مليون ورقة مالية بقيمة 867.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 10.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89.44%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 118.5 ألف جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 594.5 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13426 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3832 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 4150 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.