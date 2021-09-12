شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، تصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.66% خاسرًا 74.94 نقطة ليغلق عند مستوى 11342.85 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.52% خاسرًا 89.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7819.661 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.36% خاسرًا 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2897.01 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.66% خاسرًا 74.94 نقطة ليغلق عند مستوى 11342.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.24% خاسرًا 319.11 نقطة ليغلق عند مستوى 25343.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.5 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.27%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، 1.11%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.07%، ثم قطاعي المرافق العامة والبنوك بنسبة 1.01%، 1%، على التوالي، ثم قطاعي الأدوية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.79%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاعي النقل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.69%، 0.68%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، فيما ارتف قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.06%.

وقفز 44 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 6.97%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 6.42%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 5.42%، وتراجع 145 سهمًا على رأسها سهم "التعمير" بنسبة 4.13%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 2.30%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 579 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.36% خاسرًا 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2897.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 194 مليون سهم محققة ما قيمته 169.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1254 صفقة لعدد 33 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.61%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.96%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.47%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.2 مليون ورقة بقيمة 17.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.47%.

بورصة أبو ظبي

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.52% خاسرًا 89.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7819.661 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.386 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 174.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 4624 صفقة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 3.71%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، 0.39%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 11.77%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.49%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 9.82%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 7.34%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 378.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.20% خاسرًا 3.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1666.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 27.02% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.54%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 19.41% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسب 0.67%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%، وهبط سهم شركة ناس بنسبة 6.98%.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.57%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرًا 4.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6805.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرًا 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7435.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحًا 2.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5561.23 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5822.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 173 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7047 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.19%، اعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسب 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.07%، 0.02%، على التوالي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.20% خاسراً 21.68 نقطة ليغلق عند مستوى 11078.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.8 مليون سهم بقيمة 281.2 مليون ريال عبر تنفيذ 6583 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 12 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.04%.