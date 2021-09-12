شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الوطنية للبناء" ترتفع 223% بالنصف الأول 2021 لزيادة الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 223.5% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 28.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى ارتفاع الايرادات في جميع القطاعات التشعيلية في القوائم الموحدة (تجاري وصناعي) بسبب تحسن الحركة الاقتصادية لقطاع مواد البناء والذي أثر بشكل ايجابي على نتائج أعمال الشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 298 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 153.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت زيادة في صافي الأرباح بعد الزكاة، بنسبة 274.8% في العام 2020، لتصل إلى 23.32 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.22 مليون ريال في 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى 205 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 170.9 مليون ريال خلال العام 2019.