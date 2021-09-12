شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "برغرايززر" 15.7% بالنصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 15.7% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 7.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى نمو المبيعات نتيجة لزيادة عدد الفروع في نهاية النصف الاول من 2021م حيث وصل عدد الفروع 88 فرع مقابل 75 فرع في نهاية النصف الاول من 2020م والى انخفاض تكاليف التمويل وخسائر استبعاد الممتلكات والمعدات مقارنة بالزيادة في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 106.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 82.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.