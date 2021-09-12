شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يحتفل بتسليم جائزة السيارة على حسابات التوفير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم بنك التعمير والإسكان احتفالية كبري بفرع البنك بالشيخ زايد سلم خلالها جائزة السحب الشهري، الذي يجريه البنك على حسابات التوفير الخاص بعملائه، على سيارة مرسيدس a18، وشارك في تسليم الجائزة عدد من قيادات البنك في مقدمتهم وليد مطر مساعد رئيس العضو المنتدب للبنك، وعائشة عبد الحليم مدير فرع البنك بالشيخ زايد، وحازم رمضان نائب رئيس الفرع، وعدد من قيادات البنك فرع بنها.

وأسفرت نتيجة السحب عن فوز العميل أحمد أمين سليمان محمد - فرع بنها، والذي أكد لليوم السابع أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة، مشيرا الي أنه لم يكن لديه علم بالفوز وفوجئ بادارة البنك تتحدث معه لتخبره بالفوز بالمسابقة.

ومن جانبه قال وليد مطر مساعد العضو المنتدب للبنك ان مدة السحب 5 شهور بدورية شهرية (سحب كل شهر) ابتداء من إقفال أغسطس 2021 وتنتهى فى فبراير 2022، ويتم عمل أول سحب خلال شهر سبتمبر 2021. وأشار إلى أنه سيتم السحب على بعض منتجات التوفير القائمة، على ألا يقل رصيد الحساب اليومى عن 50 ألف جنيه، أول ما يعادلها من عملات أجنبية خلال آخر شهرين قبل تاريخ السحب وبعدد فرص يعادل 50 ألفًا ومضاعفاتها.

وأوضح مطر أن أنواع حسابات التوفير المقرر إجراء السحب عليها، حيث ستجرى على:

1- حساب التوفير التصاعدى بجميع دورياته، سنوى ونصف سنوى وربع سنوى وشهري.

2- حساب توفير إدخار مصرية.

3- حساب توفير بيزنس

ويتم السحب على حسابات التوفير المقرر إجراء السحب عليها بالعملات المحلية والأجنبية، ولفت البنك إلى أن الجائزة مخصومًا منها قيمة الضرائب المقررة قانونًا.

واكد مطر على أن السحب تم احراءه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا الي انه هناك 4 فرص أخرى خلال الاشهر الأربعة القادمة يمكن لأي عميل الحصول عليها وفق نتائج القرعة، مع العلم أن من كان له نصيب في الفوز لا يتم ضم اسمه ضمن المرشحين للفوز.