كل ما تريد معرفته عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير

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القاهرة - سامية سيد - البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً. وباعتباره أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، فإنه يساند رسالة مجموعة البنك الدولي من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وكذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.

أُنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1944 لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وانضم مع المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الصندوق المعني بمساعدة أشد البلدان فقرا، ليشكلا معا البنك الدولي. ويعمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية عن كثب مع جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي والقطاعين العام والخاص في البلدان النامية لإنهاء الفقر وبناء الرخاء المشترك.

يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، منتجات مالية ومشورة بشأن السياسات لمساعدة البلدان على الحد من الفقر وتوسيع نطاق المنافع المتأتية من النمو المستدام لتصل إلى جميع شعوب وأفراد هذه البلدان.

أُنشئت مزارع مركزية للطاقة الشمسية في 40 موقعاً مُوزَّعة بين ثماني ولايات مكسيكية –باجا كاليفورنيا سور، وشيهواهوا، وكواهيلا، ودورانجو، وجيريرو، وناياريت، وسان لويس بوتوسي، وسونورا- لتوفير الكهرباء للمجتمعات النائية الواقعة في أقصى أطراف البلاد معظمها شعوب أصلية كانت محرومةً قبل ذلك من الطاقة بسبب صعوبة ظروف تركيب هذه المحطات وصيانتها. ووصلت منافع المشروع إلى الشعوب الأصلية في 18 من المجتمعات الأربعين المستفيدة. وبحلول موعد إقفال المشروع، بلغ مجموع الأسر التي حصلت على الكهرباء 2235 أسرة من خلال تركيب 2357 كيلووات من قدرات توليد الكهرباء المتجددة.

قدم قرض من أجل دعم سياسات تحديث إدارة القطاع العام، وتحقيق أمن المواطن، والمساواة بين الجنسين في ولاية أمازوناس

حيث حسَّنت حكومة ولاية أمازوناس البرازيلية معدلاتها في تحصيل الضرائب، وطبقت نظاماً أكثر كفاءةً وشفافيةً للمشتريات العامة، واستثمرت في خدمات عالية الجودة لتحقيق أمن المواطن، وتحسين سبل حصول النساء على الخدمات. وأمكن الوصول إلى العديد من المجتمعات المعزولة النائية بوحدات متنقلة تُقدِّم الخدمات القضائية والأساسية للنساء. وارتفعت معدلات الامتثال للقوانين الضريبية في قطاع تجارة التجزئة، وتقلَّصت تكاليف الامتثال الضريبي. وأدَّت إصلاحات أنظمة المشتريات العامة إلى زيادة كفاءة إجراءات المشتريات، وتحقيق وفر في الإنفاق الحكومي، وزيادة الشفافية.

نجح مشروع التشجير البيئي في شاندونغ الذي يسانده البنك الدولي (2010-2016) في زراعة أشجار وشجيرات على مساحة 66915 هكتاراً من سفوح الجبال القاحلة والمناطق الساحلية المالحة، مما ساعد على زيادة الغطاء الحرجي، والحد من تآكل التربة، وتحسين أوضاع البيئة والتنوع الحيوي. وقد طوِّر المشروع نماذج فاعلة يمكن التوسع فيها للتشجير في المناطق المتدهورة بيئيا وأثبت فاعليتها، وساعد 26556 أسرة في المناطق الزراعية على زيادة دخلها، وقدَّم مثلاً يُحتذَى به في أنشطة احتجاز الكربون التي تقوم على الغابات.