شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى بناة مصر يطرح رؤى جديدة لمدن الجيل الرابع ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات ملتقى بناة مصر خلال أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، حيث يطرح رؤية جديدة للمخططات العمرانية المستقبلية بالدول العربية والأفريقية .

ويبحث الملتقى نقل الرؤية المصرية الرائدة في مجال البنية التحتية .

كما يستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية في مشروعات التعمير والمرافق ومدن الجيل الرابع.

ويشارك في المؤتمر العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والاتحادات الأفريقية في قطاع المقاولات .