الاقتصاد

ملتقى بناة مصر يطرح رؤى جديدة لمدن الجيل الرابع ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى بناة مصر يطرح رؤى جديدة لمدن الجيل الرابع ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات ملتقى بناة مصر خلال أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، حيث يطرح رؤية جديدة للمخططات العمرانية  المستقبلية بالدول العربية والأفريقية .

ويبحث الملتقى نقل الرؤية المصرية الرائدة في مجال البنية التحتية .

كما يستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية في مشروعات التعمير والمرافق ومدن الجيل الرابع.

ويشارك في المؤتمر العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والاتحادات الأفريقية في قطاع المقاولات .

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا