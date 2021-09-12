أخبار الاقتصاد اليوم: تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 12-9-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، من بينها بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بهدف حوكمة المركز وتحديث اللوائح والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بهدف حوكمة المركز وتحديث اللوائح والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز بما يحقق الشفافية وإستدامة العمل بالمركز ، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن إعادة الهيكلة تشمل أيضاً تصعيد كوادر من الشباب لتولى مراكز قيادية داخل المركز ، الأمر الذى يسهم فى ضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ السياسات والرؤي التى تتضمنها إستراتيجية المركز والتى تم إقرارها من مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة مؤخراً.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع العاملين بالمركز ومديرو الفروع وذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة

وقالت الوزيرة أن الوزارة تسعى جاهدةً لإستعادة المركز لمكانته داخل منظومة الصناعة الوطنية بإعتباره الذراع الرئيسي للوزارة لتنمية وتحديث الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها ،مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إستعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الهامة فى منظومة تنمية وتطوير الصناعة الوطنية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يونيه 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.94 مليــار دولار خـــلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 27.8 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 49.2٪ حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0٪، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمده أو مبردة بنسبة 8.6 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7٪).

التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ وخالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020، وذلك استكمالًا لسلسلة الزيارات التي تقوم بها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالدورة الحالية للجائزة.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي و تكريم المتميزين في الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

كما ناقش المهندس خالد مصطفي خلال الزيارة مجموعة من المقترحات تشمل طرح جوائز داخلية لرفع روح التنافسية بين مكاتب التموين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتي لاقت استحسان كبير من مساعد وزير التموين، حيث تم بالفعل تطبيق الفكرة من قبل مع دراسة تنفيذها بما يتماشى مع معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير وسائل مبتكرة لاتاحة خدمات التموين للمواطنين.

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر أغسطس الماضى عن مشمول 10 آلاف و784 شهادة جمركية، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 2 مليار و287 مليونًا و947 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 5 مليارات و69 مليونًا و570 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و392 مليونًا و342 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر أغسطس الماضى، بتصدير مشمول 5020 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليارًا و45 مليونًا و796 ألف جنيها، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».