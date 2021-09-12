شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: استمرار التفاوض لصرف تعويضات العاملين بالحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للصناعات المعدنية، بالتعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والقوى العاملة مفاوضات تحديد قيمة التعويضات المقررة للعاملين بشركة الحديد والصلب" تحت التصفية"، ولا سيما في ظل اختلاف مطالب العاملين عن المقترحات المطروحة.

وكشف المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية لـ"الخليج 365"، إن الشركة توقفت تماما في 25 مايو الماضى، وحتى الآن ما يزال ملف التعويضات مفتوحا، مطالبا بسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام، وصرف كافة التعويضات للعاملين وفق اللائحة والقانون المعمول به.

وأضاف الفقى، إنه من المهم الأخذ في الاعتبار إن هناك نحو 3 آلاف عامل صغير في السن لن يتقاضوا إلا المكافأة فقط، لعدم بلوغهم الفترة القانونية، للحصول على معاش، لافتا إلى أن هؤلاء يحتاجون لنظرة من صاحب العمل والمفاوض مع التحرك السريع؛ لصرف التعويضات، خاصة أن هناك أصحاب أمراض مزمنة وأمور كثيرة معطلة.

وأشار إلى أن المقترح هو صرف ما بين 225 ألف جنيه كحد أدنى و450 ألف جنيه كحد أقصى مع بقاء من هم فوق الـ58 عاما في الشركة، وبالتالي هؤلاء أيضا من حقهم الحصول على مكافاة، مع أحقية من لهم مستحقات في الصندوق وخرجوا إلى المعاش ولم يتم الصرف لهم حتى تاريخه بسبب وجود مديونية للصندوق على الشركة.

يشار إلى أنه يتم صرف رواتب العاملين والشركة متوقفة عن العمل لعدم صرف التعويضات حتى تاريخه.