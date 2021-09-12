شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن فيو في صدارة المطورين العقاريين بمبيعات استثنائية في النصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري عن تحقيق مبيعات استثنائية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، قدرها 7 مليارات جنيه، وتأتي النتائج المالية ضمن خطة الشركة للعام بأكمله والتي اعلنت عنها سابقا باستهدافها 12 مليار جنيه مبيعات خلال 2021 مما يعكس تقدم بنسبة 60%، ويأتي ذلك في إطار إعلان الشركة بشكل منتظم عن نتائج خططها البيعية ومستويات النمو القياسية التي تحققها.

تم بيع عدد 1,947 وحدة منذ بداية 2021، مقارنة بـ 844 وحدة تم بيعها في نفس التوقيت من العام الماضي، وذلك تزامناً مع رؤية ماونتن فيو المستقبلية للمبيعات العقارية خلال العام الحالي، وتوقعها بتحسن حال السوق العقاري بشكل متزايد وبالإضافة الي رغبة وثقة العميل في الاستثمار والشراء باعتبار ماونتن فيو من ال 5 شركات الرائدة للتطوير العقاري في مصر.

وحققت الشركة أرقام مبيعات كبيرة في أبرز مشروعاتها "اي سيتي" التجمع الخامس وبلغ عدد الوحدات التي تم بيعها 858 وحدة، بالمشروع الذي يعد نتاج الشراكة الناجحة مع الحكومة وثقتها في القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، فهو المشروع الأول من نوعه الذي يطبق مفهوم علم السعادة في كافة المباني والخدمات وأسلوب الحياة، كما يوفر أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم حلولا ذكية لاستهلاك الكهرباء ودعم البنية التحتية.

صرح المهندس وائل عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة ماونتن فيو، نفتخر بما حققناه خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك ثمرة التخطيط والابتكار والتميز في كافة مشروعاتنا بما يجعل لنا السبق في تقديم مفاهيم جديدة للسكن والمعيشة، بالإضافة إلى أن الفكر المبتكر الذى تتبناه الشركة من خلال ترسيخها لعلم السعادة يقدم تجربة معيشة جديدة، فقد حقق هذا الفكر بالإضافة الي التخطيط المدروس معدلات نمو مرتفعة وصلت الى 130% زيادة في مبيعات الوحدات مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

كما أشار المهندس تامر نبيل الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة ماونتن فيو، أن ماونتن فيو تأتي في مقدمة المطورين العقاريين من حيث جودة المنتج المقدم والتنفيذ وفقًا لأعلى المواصفات العالمية ومشيراً أن المساحة البنائية التي تم التعاقد عليها مع شركات المقاولات خلال عام 2021 هي 870 ألف متر مباني بتكلفة تعاقدية تبلغ 5,8 مليار جنيه، مخطط للانتهاء خلال العام الحالي 780 الف متر مربع مباني سكنية تتنوع بين وحدات كاملة التشطيب و نصف تشطيب، بالإضافة الي مناطق خدمية و ترفيهية و أعمال البنية التحتية واللاند سكيب وذلك بتكلفه تعاقدية تبلغ 4,7 مليار جنيه.

شهد النصف الأول من العام الحالي، طفرة توسعية كبرى لماونتن فيو، وكان من أبرزها افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الشركة الرائد بالتجمع الخامس "اى سيتى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، كما أن المشروع هو ثمرة التعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وتحديدا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فهو يعد طفرة في القطاع العقاري لتوفيره تجربة غير مسبوقة ومفهوم مختلف للحياة المعاصرة، بالإضافة الى اطلاق الشركة مؤخراً لمرحلة جديدة "لاجون بيتش بارك" بنفس المشروع والتي تم طرحها للبيع خلال أغسطس الحالي لتقدم ماونتن فيو من خلالها تجربة عصرية، على مساحة 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 متر مربع، بالإضافة إلى لا جون تصلح للعديد من الأنشطة والرياضات المائية الاستثنائية تتاح طوال العام لأول مرة في القاهرة؛ بما يحقق لملاك الوحدات إطلالة مميزة على منطقة أشبه بالمناطق الشاطئية، ولاستمتاع السكان بالهدوء في قلب التجمع الخامس. بما يتماشى مع رؤية الشركة المميزة نحو تطوير مشروعات مبتكرة تواكب كل احتياجات العميل المتغيرة بالسوق العقاري.

كما تمتلك ماونتن فيو، العديد من المشروعات في شرق وغرب القاهرة بالإضافة الي مشروعاتها الساحلية والتجارية. وتتميز ماونتن فيو بمواقعها الاستراتيجية في جميع مشروعاتها لذلك في الفترة المقبلة من العام الحالي تعتزم الشركة إطلاق مرحلة جديدة في "أي سيتي" مدينة السادس من أكتوبر لأنها تعد من أهم المناطق على خريطة التطوير العقاري في مصر، حيث أن ماونتن فيو تمتلك بما يقارب 800 فدان مقسمة إلى 4 مشروعات حية في منطقة السادس من أكتوبر وهم "اي سيتي أكتوبر"، "تشيل أوت بارك"، "ماونتن فيو جيزة بلاتوه" و"ماونتن فيو أكتوبر بارك".

تشمل خطط الشركة التوسعية أيضًا تطوير أرض هليوبارك بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مرحلة دراسة جميع العروض المقدمة من الناحية المالية والفنية. فقد طرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كراسة الشروط الخاصة بها في إبريل الماضي بعد أن انتهت من المخطط التفصيلي للمشروع، والمكون من 6 أحياء، ويقع على قطعة أرض مساحتها 1695 فدان، حيث من المنتظر أن تستوعب وحداته 100 ألف نسمة، وتقع على طريق القاهرة - السويس الصحراوي، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.