شكرا لقرائتكم خبر عن 365 % ارتفاعا في العلامات التجارية السعودية خلال 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار في «منشآت» وليد آل حميد أن معدلات النمو في العلامات التجارية قد شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة (2016 - 2020) بمعدل 73 % إذ أن عددها كان في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة أجنبية) لافتا إلى أن العلامات السعودية شهدت قفزة نوعية إذ ارتفعت من 20 إلى 93 علامة بمعدل 365 % خلال السنوات الأربع المذكورة.

جاء ذلك خلال تنظيم غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال، اليوم برنامج حوار الرواد بعنوان «تمويل مشاريع الامتياز التجاري» والذي استضاف مسؤولين في الهيئة العامة للمنشآت «منشآت» وبنك التنمية الاجتماعية.

وأضف آل حميد أن قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه هي أبرز القطاعات التي استقطبت نشاط العلامات التجارية وذلك بنسب (35 %، 53 %، 12 %) على الترتيب.

وأوضح، أن من أبرز مهام مركز الامتياز التجاري هو وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها. وإعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعية الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم.

وأضاف آل حميد خلال البرنامج الذي أداره عضو المجلس إبراهيم السحيباني، أن الدعم يأخذ عدة مسارات منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي، وقد قامت الهيئة بجملة من المبادرات من أجل هذه المسارات.

وشدد على حرص الهيئة من خلال مركز الامتياز على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذا العلامات محليا لتتمكن من منح الامتياز محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب امتياز، وما يقتضي ذلك من زيادة في حجم التمويل المتاح للمانحين وأصحاب الامتياز من رواد الأعمال. وفي هذا الصدد استعرض جملة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز التي تدعم عملية الوصول لهذه الأهداف.

وقال أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية إن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذي قيمة مضافة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال تقديم حلول ومنتجات تمويلية، بالإضافة إلى خدمات غير مالية، لافتا إلى منتج الامتياز التجاري -وهو ضمن إحدى الخدمات التمويلية في البنك - الذي عرفه بأنه منتج تمويل مقدم لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط ألا تقل عن 50 % من مبلغ التمويل.

وأوضح أن المنتج يهدف إلى تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، وتمكين الشركات المانحة بشكل أسرع وبإمكانية إدارية بمتابعة وجودة بعد الانتشار، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والمساهمة في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.