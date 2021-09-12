شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة توعوية لأصحاب البازارت والمتعاملين مع السائحين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لرفع الوعى السياحي والأثري لديهم وتأهيلهم على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل مع الزائرين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن هذه الندوة التوعية تأتي فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشرى من المتعاملين مع الزائرين من المصريين والسائحين على مستوى الجمهورية وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار للارتقاء بكفاءة العنصر البشري وبمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

وأضافت أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية لتدريب العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية ضمن برنامج "سفراء السياحة".

وحضر الندوة عدد كبير من أصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا، كما شارك في الحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة إسنا والذين أشادوا خلال الندوة بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير المواقع الأثرية بالمدينة بالإضافة إلى حرصها واهتمامها بالارتقاء ورفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بهذه المواقع.

جدير بالذكر أن برنامج "سفراء السياحة" يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

ويتم تنفيذ برنامج "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.