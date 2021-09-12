شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للإنشاءات ترسل خيرة شباب مصر للدراسة في أشهر جامعات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الواحد والعشرين على التوالى، قدمت شركة أوراسكوم للإنشاءات منح دراسية لطلبة مصريين متفوقين تمكنهم من إتمام دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا فى أشهر جامعات العالم تحت اسم "منحة أنسى ساويرس".

وبدأت منحة أنسى ساويرس فى عام 2000، وذلك بغرض المساهمة فى النهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق استثمار موارد الشركة فى المشاريع والبرامج التعليمية وأحد هذه البرامج هو برنامج منحة أنسى ساويرس.





وقدمت شركة أوراسكوم للإنشاءات على مدار الواحد والعشرين عامًا 91 منحة دراسية للالتحاق بالعديد من الجامعات الدولية، وتقوم الشركة بتقديم منح جديدة كل عام، ويتم اختيار المرشحين للمنحة بناءً على التفوق الدراسي بالإضافة إلى المقومات الشخصية كالثقة بالنفس والإصرار على التفوق والنجاح والتفكير العلمي والثقافة العامة، وتشمل المنحة جميع المصاريف الجامعية، تكاليف الدراسة، بدل المعيشة، تأمين السفر والتأمين الصحي مع اشتراط عودة الطلاب للعمل في مصر فور تخرجهم.