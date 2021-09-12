شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية طفيفة لبرنت 0.4% و0.6% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 0.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الثالثة لها على التوالي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط،72.92 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.72 دولار للبرميل ،حيث ذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، الجمعة، قد ارتفعت وتخطت حاجز 73 دولارا للبرميل وذلك لبعض الوقت.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.