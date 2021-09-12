شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد عند نفس مستويات أمس، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1787 دولارا.

وتراجع السعر العالمي للذهب من 1827 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 1787 دولار بختام جلسات التداول هذا الأسبوع حتى إغلاق السوق، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب في السوق المصري.

وشهدت أسعار الذهب منذ علي مدار أسبوع التداول تراجع بقيمة 10جنيهات في سوق الصاغة بمصر، حيث تراجع السعر المحلي من 792 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 782 جنيها للجرام طوال جلسات هذا الأسبوع.