قرار عاجل من السعودية بشأن صلاحية إقامة الوافدين الموجودين خارجها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت السعودية تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا دون رسوم أو مقابل، إلى 30 نوفمبر 2021، بدلا من 31 أغسطس 2021.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، في بيان، أن هذا التمديد جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدره وزير المالية، وبدأت المديرية العامة للجوازات فى تنفيذه فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كورونا)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.