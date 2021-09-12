شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية، من المنتظر إنطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021" فى دورته الثانية فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضاً من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

وفى هذا الصدد، أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تطلع مصر لإستقبال أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتطور الحدث حجماً وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى الناجحة، مشدداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بإتباع كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض.

كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لإستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

من جانبه، أكد السيد توماس جونت المدير التنفيذى لشركة كلاريون المنظمة للمعرض أن معرض "إيديكس 2021" بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى الدفاع والتسليح على مستوى العالم مشيراً إلى تطلعه لإستضافة هذا الحدث جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع المصرية، مضيفاً أن هناك إقبال شديد من الشركات للمشاركة فى الدورة الثانية للمعرض والذى إنعكس على نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة بشكل كبير يفوق الدورة الأولى.

وأكد جونت أن شركة كلاريون بإعتبارها أكبر منظم فى العالم لمعارض أنظمة الدفاع والامن تلتزم بتطبيق أقصي درجات السلامة الصحية خلال المعرض لتوفير بيئة آمنة أثناء الحدث فى ظل تفشي جائحة كورونا.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض إيديكس.