شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الملوخية 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الخضروات اليوم الأحد 12-9-2021 داخل سوق الجملة بـ6 أكتوبر، حيث سجلت جميع الأصناف استقرارا في ظل زيادة المعروض.

وسجلت أسعار الطماطم 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، وسجلت الكوسة 3-6 جنيهات للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الليمون 4-7 جنيها للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا 7-15جنيها، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو.