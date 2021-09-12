شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13476 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4320 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 2852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 3843 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 3211 سهم، 885 ألف سهم، 771.4 ألف سهم، 130 ألف سهم، 385 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 25778 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 18200 سهم، واشترى مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية للصناعات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 850 سهم، 490 ألف سهم، 1426 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 8.1 مليون سهم بمتوسط سعر 1.89 جنيه للسهم، بنسبة 0.16%.

في سياق آخر أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وبلغت الإيرادات المجمعة 10.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو نمو سنوي بنسبة 37%، وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 21%

إلى 4.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2021، وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 712.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع نمو الإيرادات، بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، إلى ارتفاع إيرادات شركة طاقة عربية بنسبة سنوية 27% لتبلغ 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 بفضل نمو حجم أنشطة توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء خلال نفس الفترة في ضوء حالة التعافي التي يشهدها السوق، كما ساهم في ذلك النمو ارتفاع إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 35%، بفضل المردود الإيجابي لتشغيل المصنع المتطور الجديد بشركتها التابعة البدار.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات شركة الوطنية للطباعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل تحسن مبيعات أنشطة التصدير ونجاح سياسة التسعير التي تتبناها شركتها التابعة يونيبورد.