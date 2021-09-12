شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة الكيلو بـ26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-9-2021 في الأسواق المحلية وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال حسن الفيومي تاجر دواجن إن سعر الدواجن البيضاء يتراوح بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة.

وبالنسبة لسعر البيض فأشار الفيومي في تصريح خاص لليوم السابع إلى أن أسعار البيض الأبيض للكرتونة 39-40 جنيها في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 50-51 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 46- 48 جنيها.