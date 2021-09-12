شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تدعم جهود منصة جسور للترويج للمنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اول ندوة الكترونية بالتعاون مع شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقا ) التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام للتعريف بالكتالوج الالكتروني للمنتجات المصرية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور مساعد وزير قطاع الاعمال العام ومسئولي تطوير الاعمال والخدمات اللوجستية بالمنصة وعدد كبير من ممثلي الشركات الغذائية اعضاء الغرفة.

وصرح المهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة، أن الندوة تأتي اطار حرص الغرفة على الشراكة والتعاون مع شركة جسور في جهودها المبذولة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات، مشيراً إلى أن الغرفة علي الاستعداد التام لتقديم الدعم الفني اللازم لأعضائها للتعريف بالمنصة والإستفادة من كافة الخدمات المقدمة بهدف خلق الفرص الاستثمارية والتجارية ونفاذ اكبر للمنتجات الغذائية للأسواق الواعدة والمستهدفة في خطة الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.

وأوضح الجزايرلي، أن التجارة الإلكترونية من أهم الآليات والاتجاهات الترويجية الحديثة للمنتجات المصرية، وتوحيد الجهود للتغلب علي التحديات اللوجيستية التي تواجه التصدير والتجارة البينية مع العالم وخاصة في أسواق أفريقيا وامريكا الجنوبية نظراً لارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر التجارة وتأمين الصادرات وبالتالي تعبر وسيلة تسويق جيدة لتوصيل الصناعات الغذائية ونفذها بشكل أكبر إلي الأسواق في العالم.

وأوضح فريق عمل منصة جسور خلال الندوة خطوات التسجيل والإنضمام للمنصة، مؤكدين أن عرض المنتجات في الكتالوج الإلكتروني مجانا ويقتصر علي المنتجات المصرية المصنعة في مصر ولا يطبق على الشركات التجارية التي تستورد المنتجات نهائية الصنع لإعادة تصديرها.

وأضاف فريق العمل بمنصة جسور علي توفير أقصي حماية للعملاء والتحقق من جدية الطلبات والطرف الآخر حيث يشمل تسجيل الشركات الأجنبية من المستوردين في كتالوجات الأفرع في الخارج، وتقوم فرق العمل بكل دولة بعمليات التأكد من صحة وسلامة المنتجات وجدية التعامل والمستندات القانونيه وغيرها وقد اف والجزء كما تم شرح كيفية تسجيل الشركات بالكتالوج الإلكتروني والدخول إلى المنصة الإلكترونية وكيفية الاطلاع على الفرص التصديرية وإجراء طلب استيراد الخامات بجانب الخدمات اللوجستية وتأمين البضائع ضد مخاطر التجارة والتصدير.

وأفادت الاستاذة داليا تادرس مساعد وزير قطاع الاعمال العام أثناء الندوة بانه يتم حاليا توسيع الشبكة المصرفيه لضمان العمليات الماليه والالتزامات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الخدمات التأمينية المتعلقة بضمان الصادرات .

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، في ختام الندوة ان الغرفة سوف توفر الدعم اللازم من خلال كافة وسائل الاتصال لديها لضمان التمثيل الجيد لقطاع الصناعات الغذائية وانضمام اكبر عددمن الشركات الاعضاء للتسجيل وعرض منتجاتهم في المنصة حيث يعد القطاع من اهم القطاعات الصناعية والتصديرية.

وأشار البسيوني، الي التواصل المستمر للغرفة في بناء شراكة قوية مع منصة جسور ومقدمي الخدمات المصرفية واللوجستية والتأمينية لضمان تعريف اعضاء الغرفة بكافة الخدمات المقدمه وضمان استفادتهم الاستفادة القصوي منها.