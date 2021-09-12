شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفضل المتداولون وسيط التداول الذي يقدم فروق أسعار منخفضة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تؤثر فروق الأسعار التي يقدمها الوسيط الخاص بك على تكاليف التداول الاجمالية لديك وبالتالي على أرباحك. لذا يحرص المتداولون الخبراء على اختيار وسطاء تداول يتمتعون بوصول لمجمعات سيولة مؤسساتية عميقة، والتي تتيح لهم تقديم أقل فروق أسعار على جميع أنواع الأصول، بما في ذلك الفوركس وغيرها من أنواع الأصول الأخرى.

كما أن اختيار الوسيط المناسب هو أمر شديد الأهمية للوصول إلى أفضل شروط التداول. وبناءً على استراتيجيات التداول، والأصول المختارة، ورأس المال، والمتطلبات الأخرى، يجب أن يكون الوسيط قادرًا على أن يقدم لك نوع الحساب المناسب الذي سيساعدك على زيادة إمكانات التداول الخاصة بك لأقصى حد.

تقدم BDSwiss للعملاء فروق أسعار منخفضة للغاية على مجموعة واسعة ومتنوعة من الأصول، بغض النظر عن أنواع حساباتهم. ويتم تقديم سيولة مباشرة لجميع العملاء عبر توجيه الأوامر من خلال مؤسسات مالية عالمية رفيعة المستوى، حتى يتمتعوا بالوصول إلى أسعار السوق الحقيقية وظروف التداول المحسنة.

لكن قبل أن نخوض في ذلك، دعنا نلقي نظرة حول كيفية تأثير فروق الأسعار على نتائج التداول لديك.

آلية حساب فروق الأسعار وتكاليف التداول

الفرق السعري (السبريد) هو ببساطة عبارة عن الفجوة أو الفرق بين سعر العرض والطلب للأصل.

إذا كنت تفكر في تداول زوج عملات معين على سبيل المثال، مثل زوج اليورو/دولار، فسترى عرض السعر الحالي للزوج، أو العرض/الطلب أو البيع/الشراء كالتالي :

زوج اليورو/دولار = 1.20748

البيع = 1.20745

الشراء = 1.20761

لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء زوج يورو/دولار يتم حساب فرق السعر هنا على النحو التالي: 1.20748 - 1.20761 = 0.00013

وسيتم تحديد قيمة النقطة على أنها الرقم الرابع بعد العلامة العشرية في زوج اليورو/دولار، مما يعني أنه يتم عرض فرق السعر النهائي أعلاه عند 1.3 نقطة

لذلك، إذا كنت ترغب في شراء 1 لوت على زوج يورو/دولار ، سوف تشتري عند 1.2076$ لكل يورو بالإضافة إلى فرق السعر الذي يبلغ 0.0001.3$ ضرب 100,000 (وهو حجم لوت واحد). بمعنى آخر، لفتح مركز بسعر 120,760.00$ على زوج اليورو/دولار، ستحتاج إلى دفع 13$ كفرق سعري، لذلك سيفتح مركزك 13$ سالبًا عند 120747.00$ وبالمثل، إذا كنت تقوم ببيع مركز على زوج اليورو/دولار ، فيمكنك بيعه بسعر 1.2074$، ولكنك لا تزال بحاجة إلى دفع فرق السعر.

لحساب فرق السعر الإجمالي، يجب مراعاة عامل حجم اللوت. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول لوت قياسي من زوج اليورو/دولار، فهذا يعني أنك تتداول 100,000 وحدة من العملة.

وسيكون فرق السعر هنا = 0.00013 x 100,000 = $13.

العوامل التي تؤثر على فروق الأسعار

يتعين عليك معرفة أن فروق الأسعار يمكن أن تختلف على مدار اليوم، خاصةً عندما يقدم وسيطك فروق أسعار متغيرة.

وتكمن الميزة الرئيسية لفروق الأسعار المتغيرة في أنها تمكنك من الوصول إلى أفضل أسعار السوق في الوقت الحقيقي، والتي يمكن أن تكون أقل بكثير من حساب فرق السعر الثابت. مع ذلك، يمكن للعديد من العوامل توسيع فرق سعر العرض/الطلب منها:

● نشرات البيانات الاقتصادية الرئيسية أو الوقت الذي يسبقها

● زمن التحويل بين جلسات التداول أو التداول خارج ساعات العمل

● نشرات إخبارية عالية التأثير

بالنسبة لتداول الفوركس، تكون فروق الأسعار عادة أقل أثناء جلسات التداول الرئيسية، مثل جلسات نيويورك ولندن. كما يمكن للأحداث المذكورة أعلاه أن تؤدي إلى تقلبات عالية وانخفاض السيولة في السوق، مما يؤثر على فرق السعر.

وأفضل طريقة للبقاء على استعداد لمثل هذه الأحداث هي عبر متابعة الأجندة الاقتصادية.

وتقدم BDSwiss لعملائها أدوات متطورة للبقاء في صدارة الأحداث الجارية من خلال تنبيهات التداول في الوقت الفعلي وإجراء تحليلات شاملة للسوق بسهولة.

أنواع حسابات التداول وميزات كل منها

الوسيط المناسب هو الوسيط الذي يمكنه تقديم حلول تداول مخصصة لعملائه بما في ذلك الحسابات التي تقدم فروق أسعار منخفضة للغاية.

تقدم BDSwiss أكثر شروط التداول تنافسيًة عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول. حيث يمكن للمتداولين تداول عقود الفروقات في أكثر من 250 أصلًا بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والمعادن والأسهم والسلع. بالاستفادة من التداولات القوية والأدوات البديهية التي تقدمها BDSwiss، يمكن للمتداولين نشر أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول وتعزيز إدارة المخاطر لديهم.

ألق نظرة على الأنواع الثلاثة من الحسابات التي يمكن للمتداولين الاختيار من بينها للاستفادة من حلول التداول المخصصة:

حساب Classic

يمكنك بدء رحلة التداول الخاصة بك مع حساب classic، والذي يقدم فروق أسعار تبدأ من 1.5 لأزواج العملات الأكثر سيولة، بما في ذلك زوج اليورو/دولار. ومع حد أدنى للإيداع يبلغ 100 دولار، يمكنك الوصول إلى ميزات متعددة، مثل:

● لا توجد رسوم على عمليات الإيداع والسحب

● الوصول إلى تنبيهات التداول

● أدوات تحليل الاتجاه الأساسية المدمجة

● أدوات Autochartist القياسية

● الوصول إلى تعليم التداول من خلال الندوات المباشرة عبر الإنترنت وأكاديمية التداول BDSwiss

● خيار الحساب الإسلامي

● تقارير تحليل السوق اليومية

● ندوات مجانية عبر الإنترنت ووصول إلى أكاديمية التداول

● عمولات صفرية على جميع أزواج الفوركس

حساب VIP

بالنسبة للمتداولين الخبراء الذين يرغبون في الاستفادة من الأدوات المتميزة وتكاليف التداول المنخفضة والخدمات ذات الأولوية يمكن لـ حساب VIP أن يقدم شروط تداول لا مثيل لها ، مع حد أدنى للإيداع يبلغ 3,000$.

● عمولات صفرية على جميع أزواج العملات والمؤشرات

● فروق أسعار منخفضة، تبدأ من 1.1

● تنبيهات تداول VIP عبر تليجرام

● أدوات متميزة لتحليل الاتجاه

● وصول VIP إلى ندوات الحصرية

● مدير حساب شخصي

● إحصائيات أداء Autochartist VIP

● تقارير تحليل السوق اليومية

● خدمات ذات أولوية

● ندوات مجانية عبر الإنترنت ووصول إلى أكاديمية التداول

حساب RAW

بالنسبة للمتداولين المتقدمين الذين يتداولون الفوركس بأحجامٍ كبيرة ، يمكن أن تكون تكاليف التداول عاملاً مهمًا. ويمكن أن تستفيد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل من أقل فروق الأسعار لتداول الفوركس والتي تبدأ من 0.0 نقطة في حساب RAW من BDSwiss. كما تتوفر شروط التداول المتميزة لحساب RAW مع حد أدنى للإيداع يعادل 5,000$.

● فروق أسعار حساب صافية تبدأ من 0.0 نقطة

● وصول VIP للندوات الحصرية عبر الانترنت

● مدير حساب شخصي

● أدوات Autochartist المتقدمة

● تنبيهات تداول VIP عبر تليجرام

● أدوات تحليل الاتجاه الأساسية

● تقارير تحليل السوق اليومية

● خدمات ذات أولوية

● العمولات عند 5$ لأزواج الفوركس، و 2$ على المؤشرات، ونسبة 0.15٪ على الأسهم

● ندوات مجانية عبر الإنترنت ووصول إلى أكاديمية التداول

بغض النظر عن نوع الحساب، لا تفرض BDSwiss أي رسوم على عمليات الإيداع والسحب، وتوفر رافعة مالية تنافسية ودعم عملاء على مدار 24 ساعة يوميًا/ 5 أيام أسبوعيًا لجميع المتداولين. كما تضمن الرسوم والعمولات المتميزة بالشفافية لأستمرار المتداولين بالتحكم في رؤوس أموالهم وتكاليفهم.

راقب أداءك في التداول أثناء التنقل على الطريق

يتميز تطبيق الهاتف المحمول BDSwiss بأنه واجهة تداول حائزة على العديد من الجوائز، حيث تم تطويره داخليًا للسماح للمتداولين بالوصول إلى جميع مراكز أصول عقود الفروقات المتوفرة على منصة MT4، لكي يتمكنوا من التداول على أي جهاز محمول. علاوًة على ذلك، تقدم BDSwiss حساب تجريبي خالي من المخاطر بقيمة 10,000€، وهو طريقة رائعة بالنسبة للمتداولين من جميع مستويات الخبرة لتجربة ميزات التداول المتميزة للمنصة. كما يمكن للمتداولين استخدام هذا الحساب لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بهم والاعتياد على ميزاته قبل التداول على الأسواق بأموالٍ حقيقية.

العوامل الأخرى التي قد تؤثر على تكاليف التداول الخاصة بك

بغض النظر عن فروق الأسعار المنخفضة، يعد التنفيذ في الوقت المناسب أمرًا في بالغ الأهمية لاستراتيجياتك حتى تتمكن من ممارستها بالطريقة التي خططت لها. كما يتم تنفيذ أكثر من 89.6٪ من جميع الصفقات في أقل من 0.2 ثانية على المنصة. وبمساعدة البث المباشر وأفضل الأسعار القابلة للتنفيذ والتأكيد الفوري، يمكن للمتداولين تجنب إعادة التسعير والانزلاق السعري.

حيث يحدث الانزلاق السعري عندما يختلف سعر التنفيذ عن سعر الأمر، بسبب زمن استجابة النظام. كما يحظى التنفيذ الموثوق للصفقات بنفس الأهمية التي تحظى بها فروق الأسعار المنخفضة لإدارة تكاليف التداول. وتقدم BDSwiss تنفيذًا سريعًا لأوامر السوق، مع أدنى حدٍ ممكن لوقت الاستجابة.

ولتحقيق النجاح على المدى الطويل في الأسواق المالية، من المهم أن تحصل على دعم من وسيط شفاف ومنظم مثل BDSwiss، الذي يستثمر في رحلتك في التداول وفي نجاحك