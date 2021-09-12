شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفاذ": 8 مزادات علنية لـ42 فرصة استثمارية عقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 8 مزادات علنية تقام على عِدة عقارات في عِدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين (13 حتى 27 من شهر سبتمبر 2021م).

وتستعرض هذه المزادات 42 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز 31 ألف متر مربع، وتبدأ بـ "مزاد ديار الشرق الإلكتروني"، الذي يستعرض 6 فرصٍ عقارية تتمثل في شقة سكنية وقصر وبيتين شعبيين وقطعة أرض سكنية وفيلا بمدينة الدمام، و"مزاد الأفلاج" الذي يستعرض فرصتين عقاريتين وهي عبارة عن عمارة تجارية سكنية وفيلا سكنية بمحافظة الأفلاج، ومزاد "قمة الرياض" الإلكتروني الذي يستعرض 12 فرصةعقارية تتمثل في 8 أراضٍ، وفيلتين وبيتين شعبيين بمدينة الرياض.

وتتضمن المزادات: مزاد " المصيف الأول الإلكتروني" الذي يستعرض 8 فرصٍ عقارية تتمثل في عمائر وأراضٍ سكنية وبيت شعبي بمدينة الطائف، ومزاد "النخيل الإلكتروني" الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في فيلا سكنية بحي النخيل مدينة الرياض، و "مزاد قمة النزهة الإلكتروني" الذي يستعرض 5 فرصٍ استثمارية بمحافظة رياض الخبراء، و"مزادات جازان الإلكترونية" التي تستعرض 7 فرص عقارية تتمثل في 5 أراضٍ تجارية وعمارتين، بالإضافة إلى "مزاد خميس مشيط الإلكتروني"، المقام على فرصة عقارية بمحافظة خميس مشيط.

وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية، بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.