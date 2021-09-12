شكرا لقرائتكم خبر عن 27.8 % انخفاض بقيمة العجز في الميزان التجاري فى شهر يونية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يونيه 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.94 مليــار دولار خـــلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 27.8 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 49.2٪ حيـث بلغـت 3.61 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0٪، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمده أو مبردة بنسبة 8.6 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7٪).

وارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪، حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيه2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها نحــاس ومصنوعاته بنسبه 44.4%، سيارات ركوب بنسبة 35.7 ٪، مــواد أولية من حــديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبه 12.4%)، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1٪، لحوم بنسبة 32.3 ٪، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3 ٪).