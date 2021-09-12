شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 12-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 12-9-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى مع بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.47جنيه للشراء، و18.65 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.46جنيه للشراء، و18.63 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.46جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.49جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.