سعر اليورو اليوم الأحد 12-9-2021 بالبنوك

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك فى أولى أيام الأسبوع بعد عودتهم من إجازتهم الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.