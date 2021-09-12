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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 12-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 12-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.47جنيه للشراء، و18.65 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.46جنيه للشراء، و18.63 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.46جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.49جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك فى أولى أيام الأسبوع بعد عودتهم من إجازتهم الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.49 جنيه للشراء.
18.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.47 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.46 جنيه.
18.65 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.63 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.47 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.46 جنيه للشراء.
18.66 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.50 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.49 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.51 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.