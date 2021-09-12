سعر الريال السعودى اليوم الأحد بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك فى أولى أيام الأسبوع بعد عودتهم من اجازتهم الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم 12-9-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، بعد عودتهم من اجازتهم الأسبوعية فى كافة البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.