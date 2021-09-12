شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 12-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 12-9-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات صباح اليوم للبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى أمام الجنيه المصرى كما كانت أسعارهم الخميس الماضى، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.47 للشراء، 18.65 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.46 للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.62 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ21.51 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.47 للشراء، 18.65 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.46 للشراء، 18.63 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 21.62 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.51 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.36 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.