شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بهدف حوكمة المركز وتحديث اللوائح والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز بما يحقق الشفافية وإستدامة العمل بالمركز ، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن إعادة الهيكلة تشمل أيضاً تصعيد كوادر من الشباب لتولى مراكز قيادية داخل المركز ، الأمر الذى يسهم فى ضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ السياسات والرؤي التى تتضمنها إستراتيجية المركز والتى تم إقرارها من مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة مؤخراً.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع العاملين بالمركز ومديرو الفروع وذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة

وقالت الوزيرة أن الوزارة تسعى جاهدةً لإستعادة المركز لمكانته داخل منظومة الصناعة الوطنية بإعتباره الذراع الرئيسي للوزارة لتنمية وتحديث الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها ،مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إستعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الهامة فى منظومة تنمية وتطوير الصناعة الوطنية

واضافت جامع أن المركز يضم عدد كبير من الكفاءات والكودار الشابة التى يمكن الإستفادة منها فى تحسين الخدمات التى يقدمها المركز للقطاع الصناعى من خلال تنفيذ السياسات والرؤي الجديدة للمركز التى من شأنها الإرتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى .

ونوهت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سينعقد بصفة دورية خلال المرحلة المقبلة لبحث ومناقشة التطورات الجديدة وإقرارها وبما يخدم مصلحة العاملين بالمركزويسهم فى تطوير الصناعة المصرية .

وأوضحت جامع أن الوزارة تسعى حالياً لزيادة الموارد المالية للمركز لتمكينه من التوسع فى البرامج الخدمية التى يقدمها للقطاع الصناعى ،مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة من داخل المركز لإدارة الموارد بهدف تحقيق الإستثمار الأمثل للموارد.

وفى إطار الهيكلة الجديدة للمركز وتفعيل تواصله مع مجتمع الأعمال شهدت الوزيرة إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للمركز باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن كافة الأنشطة والخدمات التى يقدمها المركز للقطاع الصناعى ،كما إستعرضت آخر التطورات التى أجراها المركز لتطوير كافة المنصات على مواقع التواصل الإجتماعى .

وبدوره أوضح المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن الدعم اللامحدود من الوزارة للمركز يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الإستراتيجية الجديدة لمركز تحديث الصناعة والتى تستهدف تعزيز دور المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال .

وأشار إلى أنه فى إطار دعم الوزارة للمركز فقد أصبح مركز تحديث الصناعة شريك رئيسي فى تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات القومية الهادفة إلى تنمية وتحديث قطاعات صناعية مختلفة وهو الأمر الذى يعزز من دور ومكانة المركز كأحد أهم الكيانات الفاعلة بمنظومة الاقتصاد المصرى .

هذا وقد إستمعت جامع لآراء عدد من العاملين بالمركز والذين أكدوا أن الإهتمام الذى توليه الوزيرة بالمركز يؤكد أهمية ودور المركز فى دعم الصناعة الوطنية، كما أشادوا بالسياسات الجديدة التى تتبناها الوزارة لتطوير المركز وإعادة الهيكلة ، وكذا بوجود لوائح محددة تنظم سير العمل بالمركز وتسمح للشباب بتولى المناصب القيادية وهو الأمر الذى ستنعكس آثاره إيجاباً على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم لتعزيز دور المركز خلال المرحلة المقبلة.