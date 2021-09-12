شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، إخطارا من وزارة السياحة والآثار، يؤكد إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بالوزارة رقم (19654) لتلقى استفسارات وشكاوى السائحين طوال أيام الأسبوع.

وقالت الوزارة فى كتابها للغرفة، أن هذا يأتى فى إطار رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة وفى ظل بدء الزيادة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وعودة السياحة الروسية وإستثماراً للزيادة فى نسب الحركة السياحية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن الخط الساخن يتلقى المكالمات بعدة لغات مثل الإنجليزية و الفرنسية و الإيطالية لضمان تقديم أفضل الخدمات السياحية للسياح و ايجاد حلول لأي مشكلة طارئة سريعا، كما أن الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضائهم فترة إجازتهم في مصر.

وفى إطار هذا السياق طالب عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ضرورة إبراز رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار 19654 فى مكان واضح للزائرين والرواد بالمنشآت والمطاعم السياحية ، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة والآثار .

وأشار المصرى إلى الخط الساخن 19654 يختص بتلقي كافة استفسارات وتساؤلات وشكاوى السائحين، إلى جانب الإستعلام من خلاله على المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والاماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة، فضلاً عن استقباله الخط لشكاوى ومقترحات العاملين، وحتى يتسنى للمواطنين والسائحين الاستعانة به عند الحاجة.