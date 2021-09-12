شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسعى إلى تعويض 100% من إنتاجها النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر نفطية إن شركة نفط الكويت الحكومية مستمرة في تعويض الكميات المنتجة من النفط والغاز عن طريق إضافة احتياطيات نفطية جديدة بنسبة لا تقل عن 100% لضمان استدامة الإنتاج.

كما أن الشركة تسعى لتزويد مشروع مصفاة الزور بالكميات المطلوبة من مختلف أنواع النفوط عند تشغيلها، وتنفيذ المبادرات لتقليل وترشيد المصروفات للميزانيات الرأسمالية والتشغيلية بنسبة 10% وفق تعليمات مجلس الوزراء ومؤسسة البترول الكويتية.

وبينت المصادر أن الشركة تسعى الى تحسين وتطوير طرق الإنتاج، وذلك باستخدام أفضل التكنولوجيا الحديثة من خلال العمل على تطوير قدرات الشركة في استخدام تكنولوجيا تعزيز استخلاص النفط (EOR)، عبر تنفيذ المشاريع التجريبية من أجل الوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة، والاستمرار بالمحافظة على نسبة حرق الغاز إلى ما دون 1% على مستوى شركة نفط الكويت، بحسب جريدة الأنباء الكويتية.

وقالت وكالة فيتش سوليوشنز في وقت سابق إن الكويت ستكافح لتقليل اعتمادها على النفط والغاز بسبب دفع زيادة الإنتاج حتى عام 2040.

وأضافت أن عائدات تصدير النفط ستكون ضرورية لمساعدة البلاد في تنفيذ رؤية "كويت 2035"، التي تسعى فيها الى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وتحولها إلى مركز مالي وتجاري على الصعيد الدولي والإقليمي.

وطلبت شركة نفط الكويت نهاية مايو الماضي الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.