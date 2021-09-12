شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة السعودية: 5 خطوات لإصدار السجل التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوضحت وزارة التجارة السعودية وجود شرطين رئيسيين يجب توفرهما في المتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهما ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة للوزارة خلال شهر محرم 1443ه، تبدأ بخمس خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسية (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وزارة التجارة السعودية أعلنت إصدار 104521سجلا تجاريا، منذ بداية العام الجاري 2021.

وبلغ السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات، رئيسي وفرعي، 95368 سجلا، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات، رئيسي وفرعي، 9153 سجلا.

والأنشطة التجارية، التي تصدرت قائمة النشاطات خلال العام الحالي، تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تلتها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، ثم نشاط قطاع التشييد.