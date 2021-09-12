شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعتزم تقسيم إنتاج الغاز مع التوسع بالكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة أرامكو السعودية، تقسيم إنتاج الغاز لديها إلى فرعين، حيث سيصبح الوقود مهما بشكل كبير لتوسيع نشاطها من قطاع الكيماويات.

وستنشئ "أرامكو" قسمين جديدين هما "عمليات غاز المنطقة الجنوبية" و"عمليات غاز المنطقة الشمالية"، بحسب ما ذكر موقع قناة "العربية".

وسيدير القسمان وائل الجعفري وجمعان الزهراني، على التوالي، طبقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

كما أشارت مصادر إلى أن التعيينات تنتظر موافقة مجلس إدارة الشركة، في وقت لم يصدر عن "أرامكو" أي بيان رسمي بهذا الشأن.

تدرس شركة أرامكو السعودية فتح الباب في أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى تمويل مشروع بقيمة 110 مليارات دولار لتنويع مبيعات النفط.

وقالت مصادر إن أرامكو تعمل مع شركة استشارات، حيث تستكشف جمع رأسمال لموقعها الواسع في منطقة الجافورة وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين، بما في ذلك كبار تجار السلع.

وأضافت أن المداولات في مراحلها الأولى وقد تقرر أرامكو اتباع طرق أخرى لجمع الأموال لتمويل تطوير حقل الجافورة.