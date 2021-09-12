شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل المصارف السعودية لواردات السيارات يرتفع 15% لـ 17.34 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي نحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2020، مسجلة زيادة سنوية بلغت 15%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن حجم تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص من السيارات شهد انتعاشا خلال العام الحالي، ليسجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته منذ 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات السيارات "الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل" للفترة ذاتها من 2016 بلغ 23.4 مليار ريال، في حين تراوحت التمويلات للفترة ذاتها في 2019 و2018 و2017 ما بين 12 و14 مليار ريال.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات في السعودية 9.6%، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد من جهات رسمية حكومية، علما بأن هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي، بعد ارتفاع طفيف في 2019.

وشكلت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف نحو 22.4% من إجمالي تمويل المصارف للواردات، وهي تزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.3%.