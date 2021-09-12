شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 12 سبتمبر حتى 16 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من صندوق سويكورب وابل ريت، وشركة التعمير، باعظيم، أبو معطي، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة غازكو، فضلاً عن صرف أرباح شركة إم أي سي.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 56.250 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما يُعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة المعمر لأنظمة المعلومات، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بنسبة 10%، بواقع 1 ريال للسهم.

وتصوت عمومية شركة الرياض للتعمير، يوم الأربعاء، على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، وعلى سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية.

وتصوت عمومية شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، يوم الخميس، على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، بقيمة 10 مليون ريال، وبواقع 0.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تصوت عمومية شركة باعظيم التجارية، يوم الخميس، على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال.