شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 4.485 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.44 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 4.53 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط