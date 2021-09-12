الاقتصاد

تعرف على أسعار السمك في سوق العبور للجملة

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القاهرة - سامية سيد -  

استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 12-9-2021، وفقا للأسعار الجملة بسوق العبور، وتراوح البوري "1" بين 65-75 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 50-60 جنيها للكيلو  . 

 

 

وسجل البلطي المزارع 1  22-24 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ، أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوح البربون ي بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، و المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

 

 

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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