شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% ليخسر السهم نحو 14 هللة ويستقر على سعر 14.20 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.36، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 14.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.96 ومستوى المقاومة 14.64.