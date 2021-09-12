شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.07% ليخسر السهم نحو 20 هللة ويستقر على سعر 18.54 ريال، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 18.62، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.24 ومستوى المقاومة 19.32.